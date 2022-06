Die vielfältigen Krisensituationen werden immer mehr zur "echten Herkulesaufgabe" für die heimische Wirtschaft, betont René Jonke, Leiter KSV1870 Region Süd. Der Mix aus Teuerungswelle, Inflation, Lieferengpässen, Fachkräftemangel und Krieg in der Ukraine wirkt sich auf zahlreiche Wirtschaftszweige aus. Dennoch sei der deutliche Anstieg (plus 78,6 Prozent) an Unternehmensinsolvenzen im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres nicht unmittelbar auf diese Faktoren zurückzuführen, so Jonke. "In der Entwicklung der vergangenen sechs Monate sehen wir vor allem die konsequente Fortsetzung einer Trendumkehr, die bereits im Herbst 2021 begonnen hat und in erster Linie auf die Beendigung der meisten staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zurückzuführen ist."