Eine Umfrage unter 400 Topführungskräften in Österreich offenbart, dass aufgrund des Klimawandels noch vergleichsweise wenige Unternehmen unmittelbaren Handlungsbedarf für ihr Geschäftsmodell sehen. Nur ein Viertel der Unternehmen geht von rasch notwendigen Umstellungen aus. Wie diese auch noch konkret aussehen könnten, weiß wiederum lediglich ein Drittel. So arbeite fast niemand an der Umstellung von Lieferketten.