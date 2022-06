Zahlen, bitte, aber wie? In bar, bargeldlos oder kontaktlos mit dem Smartphone? Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. „Vor dem ersten Lockdown verzeichneten wir bei Raiffeisen in der Steiermark 85.000 Zahlungen mit der Bankomatkarte am Tag, jetzt sind wir bei mehr als 100.000. Wir zählen jede Sekunde eine bargeldfreie Zahlung“, erklärt Rainer Stelzer, Mitglied des Vorstandes der Raiffeisenlandesbank. Da rund jeder zweite Steirer bzw. Steirerin Raiffeisenkunde ist, haben die Zahlen Aussagekraft.