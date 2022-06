Mit Steinbeis Polyvert aus Völkermarkt, CCL-Label Austria aus Völkermarkt, PreZero Polymers aus Haimburg, SynCycle und anderen Unternehmen gehört Kärnten zu den bedeutendsten und innovativsten Kunststoff-Recyclern in Österreich. Nicht zu vergessen: die Kärntner Branchengrößen Lindner, Hirsch Servo und Europlast.

Mit dem Oberösterreichischen Kunststoff-Cluster ist der Kärntner Kunststoff-Verbund bereits vernetzt. Eine international besetzte Fachtagung, die heute am Klagenfurter Messegelände stattfindet, unterstreicht die Bedeutung Kärntens in dieser Zukunftsbranche.