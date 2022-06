Die Skybar am Schlossberg war ein kleiner, aber würdiger Rahmen für den Star des Tages. Die Virtual Vehicle Forschungsgesellschaft wurde vor 20 Jahren gegründet, was Gesellschafter wie Fördergeber zum Anlass nahmen, das „größte Kompetenzzentrum der Steiermark und wahrscheinlich auch Österreichs“, so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, für seine Erfolge hochleben zu lassen. „Es ist außergewöhnlich, was sie aus 20 Jahren gemacht haben“, stellte AVL-Boss Helmut List fest. Der weltweit tätige Entwickler von Antriebssystemen aus Graz ist Gesellschafter von Virtual Vehicle – gemeinsam mit der TU Graz, Magna, Siemens Mobility, Joanneum Research, Voestalpine und Infineon.