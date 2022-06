Der Grazer Immobilienkonzern Supernova hat in der Slowakei vier Einkaufszentren gekauft. Schon bisher verwaltet das Unternehmen dort viele Baumarkt-Immobilien, in denen die Kette Obi eingemietet ist. Nun hat Supernova vier Shopping-Center der Marke "Max" in den Städten Trnava, Trencin, Nitra und Poprad für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gekauft. Die Zentren haben jeweils rund 15.000 Quadratmeter Einkaufsfläche.