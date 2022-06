Preise für Benzin auf Rekordhoch, auch Diesel zieht wieder an

Mit Grafiken. Die Preise an den Zapfsäulen in Österreich gingen in den vergangenen Tagen wieder stark nach oben. Benzin erreicht mit aktuell 2,049 Euro je Liter im Medianpreis ein neues Allzeithoch. Was die Mineralölwirtschaft dazu sagt.