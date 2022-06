in Blick auf die Fas­sa­den Bel­grads ver­rät: Im Som­mer kann es hier sehr warm wer­den. Es gibt kaum ein Fens­ter, unter dem nicht eine Kli­ma­an­la­ge hängt. Die Erd­er­wär­mung und der Kli­ma­wan­del wer­den daher auch in der ser­bi­schen Haupt­stadt immer deut­li­cher spür­bar. Ser­bi­en will des­halb den Umbau der En­er­gie­wirt­schaft in Rich­tung CO2-Neu­tra­li­tät for­cie­ren. Wobei die Re­gie­rung in Bel­grad nicht wirk­lich eine Wahl hat. Denn die Kli­ma­zie­le der EU müs­sen auch von Bei­tritts­kan­di­da­ten er­füllt wer­den. Und Ser­bi­en hat auch das Pa­ri­ser Kli­ma­ab­kom­men un­ter­zeich­net.