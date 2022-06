Die Europäische Zentralbank (EZB) steht heute vor einer Zäsur. Um 14.30 Uhr verkündet Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt, ob der seit 10. März 2016 bei 0,00 Prozent verharrende Leitzins in der Eurozone angehoben wird. Es wäre die erste Zinserhöhung nach elf Jahren.

Erwartet wird ein solcher Schritt, den viele Experten angesichts der Inflation, die im Mai in der Euro-Zone über die Marke von acht Prozent sprang, für überfällig halten, aber erst im Juli. Laut EZB-Fahrplan soll heute erst einmal der Boden zur Normalisierung der Geldpolitik im Euro-Raum bereitet werden.