Die OMV plant keine Schließung ihrer Tankstellen in Ungarn, wie das Unternehmen eine Meldung des ungarischen Online-Portals "VG.hu" am Samstag dementierte. Das Portal hatte sich auf Branchen-Quellen berufen. "Das ist nicht der Fall, es sind keine Schließungen geplant. Ungarn ist ein wichtiger Markt, den wir weiterhin bedienen wollen", wie Unternehmenssprecher Andreas Rinofner der APA sagte.

Die OMV betreibt in Ungarn an die 200 Tankstellen und deckt bei Benzin 17 bis 19 Prozent und bei Diesel 13 bis 15 Prozent des ungarischen Marktes ab. Die ungarische MOL hatte wegen des technischen Gebrechens in der Raffinerie Schwechat die eigene anstehende Instandhaltung der Raffinerie Százhalombatta auf August und Oktober verschoben. Dadurch waren Spekulationen über das Tankstellennetz entstanden.