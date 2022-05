Mit einem Volumen von 8,1 Milliarden Euro ist es nach Unternehmensangaben der größte Auftrag in der 175-jährigen Geschichte des Siemens-Konzerns: Wie berichtet, wird der Industrieriese eine Schlüsselrolle beim Aufbau des insgesamt 2000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsnetzes in Ägypten spielen. Die Dimensionen des Projekts sind spektakulär – 60 Städte des Landes werden miteinander verbunden. Dieses Projekt sei auch für Siemens von historischer Bedeutung, wird betont. Die Lieferung – die an einen bereits im Vorjahr fixierten Auftrag aus diesem Projekt anknüpft – umfasst u. a. auch 41 achtteilige Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge, 94 vierteilige Desiro-Hochleistungs-Regionalzüge sowie 41 Vectron-Güterlokomotiven.