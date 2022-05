Der Boom am Bau beschert Wienerberger beste Zahlen. Das Wachstum bei Konzernumsatz (18 Prozent) und Ergebnis (24 Prozent) 2021 nahm im ersten Quartal noch einmal deutlich an Fahrt auf. Derzeit am Zenit seiner Kapazitäten befindet sich der weltweit größte Ziegelproduzent auch in Österreich mit seinen 12 Standorten und den Produktionen im steirischen Gleinstätten und im Kärntner St. Andrä.