Als Heribert Krammer ab 1992 in sein Einkaufscenter (ECE) in Kapfenberg investierte und damals bereits Wohnungen integrierte, war er der Zeit voraus. Geht es heute nach den Branchenexperten, haben Shoppingmalls nur eine Zukunft, wenn sie – neben den Shops – weitere Angebote unter einem Dach vereinen, etwa Dienstleistungen, Gastronomie, Wohnungen und Büros, um Frequenz zu erzeugen. "Einkaufscenter müssen Erlebniscenter sein", lautet nicht nur Krammers Credo; die Zustimmung in der Branche ist ihm dabei gewiss.