Lage in der Steiermark

Lichtblicke, Baustellen, Engpässe: So blickt der Tourismus in den Sommer

Ferien- und Kongress-Tourismus laufen in der Steiermark wieder gut an, bei Geschäftsreisen heißt es noch nicht: „Business as usual.“ Der Ausblick auf den Sommer bietet österreichweit Lichtblicke - und große Herausforderungen.