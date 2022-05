Es ist eines der zentralen Vorhaben des „Green Deal“, des Klimaprogramms der EU-Kommission: Ab dem Jahr 2026, so schlug es die Kommission im vergangenen Sommer vor, soll für jede Tonne CO 2 , die aus den Rauchfängen der europäischen Gebäude oder aus den Auspuffen der Fahrzeuge entweicht, zu bezahlen sein. Dafür soll ein eigener CO 2 -Zertifikatemarkt geschaffen werden – nach Vorbild jenes Emissionsrechtehandels, dem seit 2005 der größte Teil der europäischen Industrie unterliegt (siehe Infobox unten).