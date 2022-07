Personal fehlt fast überall: "Das ist erst die Aufwärmrunde"

Mit Grafiken. Betriebe fragen sich: Wo sind nur all die Arbeitskräfte hin? In vielen Branchen spricht man längst nicht mehr vom Fachkräftemangel, sondern vom Mitarbeitermangel. Die Situation wird sich verschärfen - auch, weil geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen. Ein Überblick.