Viele ukrainische Geflüchtete sind in Österreich angekommen. Welche Hürden tun sich am Arbeitsmarkt auf?

JUDITH KOHLENBERGER: Die Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen dauert manchmal länger als angenommen. Viele nehmen Tätigkeiten an, für die sie überqualifiziert sind, da Geflüchtete oft kaum Deutsch sprechen und Anerkennungsverfahren lange dauern. Vor allem geflüchtete Frauen sind von Dequalifikation betroffen, man müsste die Anerkennung von Berufen lockern und beschleunigen.