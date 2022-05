Inmitten der Spannungen wegen eines möglichen Nato-Beitritts Finnlands stellt Russland seine Stromlieferungen in das Nachbarland wegen ausstehender Zahlungen ab heute ein. Das teilte das Energieunternehmen RAO Nordic Oy am Freitag mit. Das in Helsinki ansässige Tochterunternehmen des russischen Konzerns InterRAO erklärte, es gebe keine Möglichkeit, die Rechnungen für die Stromimporte zu bezahlen.

Ein Sprecher von "Finnish Energy" erklärte, es werde in der Folge keinen Mangel an Strom im Land geben – allerdings würde der Lieferstopp höhere Preise zur Folge haben. Offiziell werden Zahlungsschwierigkeiten als Grund angegeben. Mit importiertem Strom aus Russland werden etwa zehn Prozent des finnischen Energieverbrauchs abgedeckt. Am Donnerstag hatte Russland allerdings auch den angestrebten Nato-Beitritt Finnlands als Bedrohung bezeichnet. Russland werde die Folgen eines Nato-Beitritts Finnlands mit Blick auf seine eigene Sicherheit analysieren, wurde betont.

