Zu einer Drehscheibe im Alpen-Adria Raum will das Logistik Center Austria Süd in Fürnitz werden. Das betonte Geschäftsführer Udo Tarmann am Donnerstag während einer Delegationsreise der Wirtschaftskammer Kärnten. Das Logistik Center, das am Schnittpunkt der Baltisch-Adriatischen-Achse und des Alpen-Westbalkan-Korridors liegt, soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Die Weichen sind gestellt. Im Vorjahr ist es unter anderem gelungen, die DLH Deutsche Logistik Holding nach Fürnitz zu holen. Sie entwickelt auf 6,3 Hektar ein Verteilzentrum mit 400 bis 500 neuen Arbeitsplätzen. „Derzeit gibt es im LCA Süd 880 Mitarbeiter. Doch das Potenzial liegt bei 2000 zusätzlichen Arbeitsplätzen“, so Tarmann. Aufgrund seiner Lage bildet das LCA Süd eine günstige Verbindung zu den Häfen Koper und Triest und damit zur neuen maritimen Seidenstraße. Mit dieser Strecke lassen sich rund 4000 Seemeilen für Transporte nach China einsparen. Derzeit ist LCA Süd an drei EU-Projekten beteiligt. Im Programm Fenix geht es unter anderem um die Digitalisierung der Logistik. Vier weitere Projekte werden eingereicht.

Eine Weichenstellung, der zehn Jahre Verhandlungen vorangehen, ist der Zollkorridor zwischen Fürnitz und Triest, der das Logistik Center quasi zu einem Dry Port macht. „Ein entscheidender Schritt“, so Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl, der sich seit Jahren dafür einsetzt. Die zweite LCA-Süd-Geschäftsführerin Julia Feinig-Freunschlag erklärt: „Jetzt geht es nur noch um Details.“ Bis Jahreswechsel erwarte sie grünes Licht von der EU für den Zollkorridor. Darüber hinaus setze sie sich für eine Verbesserung des Grenzmanagements ein. Derzeit benötige ein Zug an der italienischen Grenze zwischen 80 und 120 Minuten. Die Zeit soll deutlich verkürzt werden. Der Verschiebebahnhof kommt dem LCA Süd zu Gute. Unter anderem können aus Italien ankommende Züge verlängert werden, was die Kosten senkt. An dem vor fünf Jahren gegründeten LCA sind zu jeweils 50 Prozent KBV und ÖBB Infra beteiligt. 52 Unternehmen sind auf 160 Hektar angesiedelt.