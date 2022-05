Das spätklassizistische Schloss Lerchenhof in Untermöschach bei Hermagor ist am Samstag, den 14. Mai, Schauplatz für eine Veranstaltung, die nichts Geringeres als die Rettung des Klimas im Sinne hat. Hintergrund ist die Auszeichnung der Region - sie besteht aus Nassfeld, Pressegger See, Lesachtal und Weissensee - zur "Nachhaltigsten Region Österreichs". Die Auszeichnung, mit der eine Förderung von einer Million Euro verbunden ist, wurde erstmals vom Klimaschutzministerium vergeben.