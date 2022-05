"Die österreichische Finanzwirtschaft hat die massiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie bisher gut gemeistert und ist stabil aufgestellt. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen sowie die Zeitenwende zu einer neuen europäischen Sicherheitsordnung infolge des russischen Angriffskrieges auf das Nachbarland Ukraine stellen die europäische Wirtschaft und Politik aber vor große Herausforderungen", so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller, bei der heutigen Präsentation des FMA-Jahresberichtes 2021: "Die Wirtschaftsstrukturen müssen zum Teil neu ausgerichtet werden, rasant steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie Materialengpässe treiben die Inflation an, was absehbar geldpolitisch eine Zinswende erzwingen und insbesondere die Finanzteilnehmer besonders fordern wird. Gleichzeitig muss angesichts des fortschreitenden Klimawandels der Umstieg auf ein nachhaltigeres Wirtschaftsmodell noch konsequenter vorangetrieben werden." Dies habe auch gravierende Auswirkungen auf den Finanzmarkt Österreich und alle seine Teilnehmer, so Ettl und Müller, das erfordere eine vorausschauende und besonnene Anpassung der Geschäftspolitik der Finanzdienstleister, aber ebenso eine solche in Regulierung und Aufsicht.

Im Berichtsjahr haben Österreichs Banken das harte Kernkapital – trotz der Covid-19-bedingten Schwierigkeiten – weiterhin stabil auf einem in etwa doppelt so hohen Niveau wie in der Globalen Finanzkrise halten können. Das harte Kernkapital ist zwar von 16,1 auf 15,7 Prozent leicht abgesunken, das ist aber immer noch der historisch zweitbeste Wert. "Angesichts der skizzierten großen Herausforderungen, vor der wir alle stehen, müssen wir aber eine besonders besonnene und vorausschauende Ausschüttungspolitik einmahnen, damit sich hier keine Trendwende manifestiert und so Stabilität und Krisenfestigkeit ausgehöhlt werden", so der Vorstand der FMA.

Versicherungen und Pensionskassen

Auch die Versicherungsunternehmen sind bisher gut durch die schwierigen Zeiten gekommen und verfügen mit einer Solvenzquote (SCR) von im Schnitt rund 230 Prozent über mehr als das Doppelte an finanziellen Mitteln, als selbst bei dramatisch verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist. Investmentfonds, Pensionskassen und Betriebliche Vorsorgekassen haben die Auswirkungen der Börsenturbulenzen 2020 wieder aufgeholt und schlossen 2021 mit neuen Höchstwerten bei den von ihnen verwalteten Vermögen. Auch die Wiener Börse, die von den Covid-19-Turbulenzen 2020 überschießend betroffen war, erholte sich zeitlich etwas verzögert und erreichte 2021 erneut Vorkrisenwerte.