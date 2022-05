Bescheidenheit ist in dieser Branche nicht eine Zier, sondern eine Haltung. Und so wagt es Karin Schabus, die Obfrau von Urlaub am Bauernhof in Kärnten und Gastgeberin am Biohof Seidl in Bad Kleinkirchheim nicht, von einem Rekordsommer zu sprechen, den die Angebotsgruppe in Kärnten erwartet. Zwar haben die Menschen Sehsucht nach urigem Urlaub und Landluft, aber sie haben eben auch Sehnsucht nach einer Flugreise und Sehnsucht nach Meer.