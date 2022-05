Zwischen der Kärntner Beteiligungsgesellschaft (KBV) und dem Flughafen-Mehrheitseigentümer Lilihill und damit Investor Fanz Peter Orasch läuft es seit Monaten alles andere rund. Zugesagte Investitionen in Höhe von zuerst einer Milliarde Euro, dann abgespeckt auf 500 Millionen Euro wurden bisher seitens Lilihill nicht getätigt. Die Passagierzahlen entwickeln sich auch heuer bisher alles andere als positiv. Im Aufsichtsrat der KBV wurde deshalb am Montag beschlossen, die Call-Option zu ziehen, also den Anteil von 74,9 Prozent von Lilihill wieder zurückzukaufen.