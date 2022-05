Einige Kärntner Tourismusbetriebe sind bereits in die diesjährige Sommersaison gestartet, die anderen werden dies in den nächsten Tagen und Wochen tun. "Die Stimmung ist sehr gut", sagt Christian Kresse, Chef der Kärnten Werbung. Jetzt in der Vorsaison werde eher kurzfristig und wetterabhängig gebucht, doch von der Sommersaison habe er schon gute Rückmeldungen zur Buchungslage in den Betrieben. An Reiselust scheint es potenziellen Kärnten Urlaubern offenbar nicht zu mangeln. Denn die Kärnten Werbung verzeichnet auf ihren Internetseiten mit den Unterkünften ein sattes Plus von 30 Prozent. Etwas getrübt startet der Bereich Busreisen. Gerade diese Zielgruppe der älteren Reisenden zeige aufgrund der Pandemie doch eine gewisse Zurückhaltung. "Busse sind oft nur zu 50 Prozent ausgelastet", sagt Kresse. Wie erfolgreich die Bilanz der Sommersaison schließlich ausfallen werde, sei schwer vorherzusagen. Ein Zünglein an der Waage könnte der "geliehene Gast" sein, also der Urlauber, der wegen Corona nach Kärnten kam und nicht seine üblichen Destinationen wie Türkei, Ibiza oder Mallorca wählte.