Im Vorjahr war der holländische Tourismuskonzern Europarcs in Kärnten auf Einkaufstour und hat gleich vier Ferienanlagen am Pressegger See, in Hermagor, in Auen bei Velden und in Feistritz im Rosental erworben. Seither hat das Unternehmen laut Klaus Schrittesser, Countrymanager von Europarcs Österreich, sechs Millionen Euro in die Standorte investiert. Unter anderem wurde die Österreich-Zentrale des Konzerns im Europarcs Rosental (ehemals Wahaha) angesiedelt. In allen vier Ferienparks gab es Modernisierungsmaßnahmen.