Wer an Drau oder Mur entlang fährt, kommt alle paar Kilometer an einem Wasserkraftwerk vorbei. Neun Kraftwerke stauen die Donau in Österreich auf. Gewaltige Talsperren mit ihren Speicherkraftwerken sind beliebte Ausflugsziele in den Alpen. Und im Flachland im Osten Österreichs prägen Windräder die Landschaft. Österreich gehört in der EU zu einem der Vorreiter im Bereich erneuerbare Stromerzeugung. Mehr als zwei Drittel des in Österreich erzeugten Stroms sind günstiger Ökostrom.

Dennoch wird der Strompreis für Haushalte und Unternehmen derzeit vom massiv gestiegenen Gaspreis bestimmt. Für viele Menschen unverständlich.