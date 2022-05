Am Montag hat der Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) beschlossen, angesichts der sinkenden Passagierzahlen am Flughafen Klagenfurt die Call-Option zu ziehen, und die Landesanteile von Lilihill und damit von Investor Franz Peter Orasch zurückzukaufen. Die SPÖ-nahen Aufsichtsräte und auch jener, welcher der FPÖ zuzurechnen waren allerdings vor der Abstimmung ausgezogen, und haben so den Weg gewählt, weder Ja noch Nein zum Ziehen der Call-Option zu sagen. Die restlichen Aufsichtsräte der ÖVP und des Team Kärnten haben dann einstimmig für das Ziehen der Call-Option gestimmt. Eine Entscheidung, die jetzt allerdings noch in der Landesregierung abgesegnet werden muss, da die Aufwendungen, welche der KBV durch Rückkauf entstehen würden, über 750.000 Euro liegen.