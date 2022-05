Der steirische Arbeitsmarkt zeigt sich grosso modo weiter entspannt. Mit Ende April 2022 waren 35.831 Menschen beim AMS Steiermark vorgemerkt oder befanden sich in einer Schulung. Also um fast ein Viertel weniger, exakt beträgt das Minus 24,3 Prozent, als vor einem Jahr. Überschattet wird die Situation freilich auch am Arbeitsmarkt vom Krieg in der Ukraine.