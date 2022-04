Es war beinahe so, als hätte es die Pandemie nie gegeben. Rund 500 Größen aus Wirtschaft und Politik trafen sich am Mittwochabend in der Zentrale der Raiffeisenlandesbank Steiermark (RLB) zu den alljährlichen Konjunkturgesprächen. Nach zwei Jahren als reine Online-Veranstaltung war das eine der ersten Gelegenheiten für persönlichen Austausch.