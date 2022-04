In der Autobranche sind Ausfahrten aus der Dauerkrise gesucht: Einen ungewöhnlichen Weg schlagen jetzt Österreichs Autoimporteure ein. Ob die "Lange Nacht der Elektromobilität" genauso elektrisiert wie die "Lange Nacht der Museen" oder die "Lange Nacht der Kirchen" wird sich erst am 5. und 6. Mai weisen. 1.200 Autohäuser in ganz Österreich beteiligen sich, spannend ist vor allem das markenübergreifende Konzept mit 23 Marken, mit dem die Autoimporteure und Händler nach zwei turbulenten Jahren Kunden zeigen wollen, was die Hersteller zu bieten haben.