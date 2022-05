Eine der vielen Folgen der Covid19-Pandemie war ein Zustrom von Geld in die Kapitalmärkte, in Aktien, in Kryptowährungen. Nach den Kurseinbrüchen in Folge des ersten Lockdowns verzeichneten Börsenapps wie Robin Hood, Trade Republic, Bux oder die österreichische Own360 einen starken Zulauf. Vor allem junge Menschen hatten Zeit und wagten sich auf das digitale Börsenparkett.