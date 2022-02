Facebook

Prototyp des Luxusautos Maguari HS1 GTC © KK

Spektakulärer Konkurs in Villach: Die Hispano Suiza Engineering GmbH musste am Montag am Landesgericht Klagenfurt Insolvenz anmelden. Das Unternehmen wollte die spanische Marke in Kärnten wieder auferstehen lassen und in Villach ein Luxusauto mit 1085 PS produzieren. Dessen klingender Name: Maguari HS1 GTC. Der Preis: 2,2 Millionen Euro – je Stück.