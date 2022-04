Steigen die Kurse bei Kryptowährungen, boomen auch die unseriösen Angebote in diesem Bereich. Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei und private Ermittler nehmen fragwürdige Investmentkonstruktionen nun stärker ins Visier.

Die nächste Revolution am Finanzmarkt werde nicht an der New Yorker Wall Street stattfinden, nicht im Finanzdistrikt Londons und nicht in der deutschen Wirtschaftsmetropole Frankfurt. Vielmehr finde diese Revolution in einem Hinterzimmer eines ehemaligen Geschäfts im Süden von Graz statt. Zumindest wenn man den Ausführungen des quirligen Mannes glauben will, der die seiner Ansicht nach neueste und tollste Erfindung am Kryptomarkt anpreist: Ein Tablet auf dem eine neue und viel bessere Kryptowährung „gemined“ wird, also neu entsteht. Und wenn die Finanzrevolution voll im Gange ist, werde diese tolle neue Coin viel mehr wert sein als jetzt, verspricht er.