© (c) AP (Richard Drew)

Sechs Stunden dauerte die digitale Eiszeit in der Nacht von Montag auf Dienstag. Weil Neujustierungen an essenzieller Router-Technologie in die sprichwörtliche Hose gingen, wurde der Netzwerkverkehr zwischen Facebooks Rechenzentren gestört, zentrale Server des Unternehmens waren im Internet nicht mehr auffindbar. Das führte zum längsten und weitreichendsten Ausfall in der jüngeren Geschichte des Netzwerks. Neben der zentralen Plattform waren auch die zum Konzern gehörenden Dienste Instagram und WhatsApp stundenlang offline. Zu allem Überdruss wirkte der Kollaps auch nach innen: Facebooks interne Kommunikationsplattform stand still, selbst Türen von Bürogebäuden konnten Facebook-Angestellte eine Zeit lang nicht mehr öffnen. Der kuriose Höhepunkt: Einer der größten Digitalkonzerne der Welt musste einen realen Trupp in ein Rechenzentrum nach Santa Clara schicken, der – so die „New York Times“ – manuell den Reset-Knopf drückte. Erst so gelang die digitale Rückkehr.