Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Airbus

"Wir müssen jetzt vom Diskutieren zum Realisieren kommen“, gibt Airbus-Chef Guillaume Faury die Lösung für die Branche aus. Und diese ist fast vollzählig in Toulouse beim Flugzeugbauer erschienen. Von Fluglinien über Treibstoffhersteller und Nachhaltigkeitsexperten bis hin zu Vertretern der Luftraumüberwachung und von NGOs. Sie eint eine Erkenntnis: Die ganze Branche muss an einem Strang ziehen, einer alleine kann nachhaltiges, grünes Fliegen nicht realisieren. Der Weg dorthin ist vorgezeichnet. Durch die politische Seite wie dem EU-Klimapaket „Fit for 55“ und die darin enthaltene Vorgabe der Klimaneutralität für die Luftfahrt bis 2050. Die Selbstverpflichtung vieler Fluglinien, ihren CO2-Ausstoß bis 2030 halbieren zu wollen. Und schließlich der Druck, der auf der Branche lastet, Stichwort „Fridays for Future“ oder „Flugscham“.