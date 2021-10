Brief an 4500 Kunden „Preiswahnsinn“: Steirisches E-Werk hört als Energielieferant auf

Das E-Werk Ebner in Neudorf gibt’s seit 1928 – jetzt zieht man sich Ende November als Energielieferant zurück. Grund seien „verrückte Preissteigerungen“ an den Strombörsen.

Brief an 4500 Kunden

© Jürgen Fuchs / Faksi

Selbst Energieexperten der Kategorie „Branchenveteranen“ können sich an keinen vergleichbaren Schritt erinnern. Das traditionsreiche E-Werk Ebner, die Wurzeln reichen bis 1928 zurück, mit Sitz in Neudorf an der Mur (Gabersdorf) hat seine rund 4500 Kundinnen und Kunden in einem Schreiben darüber informiert, dass man als Energielieferant zurückziehen wird, bestehende Verträge werden mit 30. November gekündigt. Künftig werde man nur noch als Stromnetzbetreiber fungieren.