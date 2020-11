Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ROLAND SCHLAGER

In einem offenen Brief an die Regierung machten die österreichischen Reisebüros auf ihre dramatische Situation aufmerksam. Denn sie bieten keine „körpernahe“ Dienstleistung an und dürfen daher weiter offen haben. Das Problem: Ihre Kunden, also die Österreicher, dürfen aufgrund der Ausgangsbeschränkung nur aus den bekannten vier Ausnahmen außer Haus. Reisen zu touristischen Zwecken sind verboten. Selbst die Opposition macht in der Budgetdebatte im Nationalrat auf die Lage der Branche aufmerksam. SPÖ-Mandatar Maximilian Köllner fordert: „Wie Gastro- und Tourismusbetriebe braucht auch die Reisebranche sofort einen umfassenden Umsatzkostenersatz, denn nur so können drohende Insolvenzen vermieden werden.“ Die Regierung verweist auf den Fixkostenzuschuss 2, der bald beantragbar sein soll.