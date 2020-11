Facebook

Die Rabatte am Black Friday © APA/HANS PUNZ

Der Black Friday - heuer am 27. November - ist der Beginn der Weihnachtseinkaufssaison in den Vereinigten Staaten. Er findet jährlich am Freitag nach dem traditionellen Thanksgiving-Essen statt. Die Verkaufsveranstaltung soll den Konsum anregen und Rabatte in den Vordergrund stellen. Aufgrund des Erfolgs dieses Tages wurde er in den letzten Jahren auf das gesamte Wochenende oder sogar die ganze Woche ausgeweitet - auch in Österreich. Durch den Lockdown wird das Einkaufen in diesem Jahr auf den Online-Handel reduziert.