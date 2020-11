Wifo-Chef Badelt„Wir können nicht mehr so tief fallen“

Facebook

Christoph Badelt © APA/ROBERT JAEGER

Trifft dieser zweite Lockdown die österreichische Wirtschaft so schwer wie der erste im Frühjahr?

CHRISTOPH BADELT: Der zweite Lockdown trifft die österreichische Wirtschaft wohl weniger stark als der erste im Frühjahr. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: Im ersten Lockdown gab es große Schwierigkeiten der Industrie mit den Wertschöpfungsketten. Weiters, auch wenn es zynisch klingen mag: Weil wir nicht mehr so hoch oben sind, können wir nicht mehr so tief fallen. Und drittens sind die kurzfristigen Hilfen für die Unternehmen an ein Kündigungsverbot gebunden, weshalb ich annehme, dass sich der jetzige Lockdown nicht so stark in der Arbeitslosigkeit niederschlagen wird. Würde aber die Pandemie ungebremst weitergehen, hätte das sicher auch sehr kritische Auswirkungen.