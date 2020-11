"Deutschland rocks"Elon Musk besucht heute Gigafabrik von Tesla in Brandenburg

Facebook

Elon Musk kommt heute nach Brandenburg © AFP

Tesla-Chef Elon Musk besucht erneut die im Bau befindliche Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide. Der Privatjet sei auf dem erst kürzlich eröffneten Flughafen BER gelandet, erfuhr Reuters am Donnerstag von einem Insider. Ein Tesla-Sprecher sprach von einem "Routine-Besuch". Musk kündigte per Tweet an, am Freitag Ingenieure vor Ort interviewen zu wollen und rief dazu auf, Bewerbungen einzureichen. Tesla will ab Sommer in Grünheide mit der Produktion starten.