Steirische Initiative Neues Online-Portal will Mangel an Fachkräften am Bau bekämpfen

Stehzeiten, Auftragsmangel, Fachkräftemangel. Diesem listigen Konsortium am heimischen Bau will das steirische Jungunternehmen „Zutuun“ ab sofort den Kampf ansagen. Die Medizin: intensive, zielgerichtete und über das eigene Gewerk hinausgehende Vernetzung per Online-Plattform. Via „Zutuun“, das Portal nennt sich wie das Unternehmen, können verschiedenste Fachkräfte für eine zeitlich begrenzte oder projektbezogene Periode angeboten und auch gesucht werden. Egal ob Elektriker, Fensterbauer, Dachdecker oder Installateure.