Gerade werden 100.000 Schlafsäcke an die Indische Armee geliefert. Und im Outdoor-Freizeitbereich verzeichnet die Firma Goldeck Textil GmbH aus Seeboden 30 Prozent plus.

Bei den Produkten der Firma Goldeck Textil GmbH aus Seeboden steht der Kälte- und Nässeschutz im Vordergrund © Goldeck

Die in der Entwicklungsabteilung der Firma Goldeck Textil GmbH in Seeboden am Millstätter See vorherrschenden Farben sind Grau, Grün, Schwarz und Dunkelblau. Denn unter der Marke "Carinthia" ist das Kärntner Unternehmen einer der führenden Militär- und Outdoor-Ausstatter weltweit.