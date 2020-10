Facebook

Microsoft investiert eine Milliarde Euro in Österreich

Wie viel kostet Zeit? Eine eindeutige Antwort gibt es wohl nicht, doch ein Investment von Microsoft zeigt, welchen Wert Millisekunden haben können. Das Stichwort dabei ist Latenz, jener Zeitraum, der zwischen Absenden und Empfangen eines digitalen Signals vergeht. Das dauert umso länger, je weiter der Weg ist, den das Signal zurücklegen muss. Ein Umstand, den auch die modernste Übertragungstechnologie nicht ändern kann. Und in Zeiten in denen selbst die Steuerung großer Industrieanlagen in großen Rechenzentren – in der Cloud – geschieht, kann eine Zehntelsekunde einen gewaltigen Unterschied machen.