Dynatrace Ein Kärntner Autopilot für die IT-Branche

Thomas Grassauer und sein Team entwickeln für Dynatrace in Klagenfurt © Dynatrace

Das in Linz gegründete Softwareunternehmen Dynatrace hat Büros in Australien, China, Indien oder Malaysia. Seine Entwicklungsstandorte nennt es einfach "Labs" (Labore), die aber daherkommen wie junge Start-ups am Anfang ihrer Karriere. Dabei ist Dynatrace Weltmarktführer für Software-Intelligenz. Der Firmensitz ist in Massachusetts, seit 2019 ist Dynatrace börsennotiert. Einige der weltgrößten Unternehmen vertrauen auf das Unternehmen, um ihre Clouds, ihre Datenwolken im Internet, zu automatisieren.