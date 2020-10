Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das E-SUV Fisker Ocean wird in Graz gebaut © (c) Chris Davies

Wir berichteten bereits exklusiv über die Verhandlungen - heute wurde es an der New Yorker Börse offiziell gemacht: Die noch junge Autofirma Fisker wird in den Magna-Werken in Graz und in Hoce (der genaue Ort steht noch nicht fest) das E-SUV Ocean bauen. Stückzahl: bis zu 50.000 Autos pro Jahr.