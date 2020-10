Erste Kurse ab 13. Oktober Startschuss für die Akademie der Unternehmerinnen

Facebook

Es waren aufrüttelnde Zahlen, die eine Umfrage unter knapp 1300 steirischen Unternehmerinnen im Frühsommer zutage förderte: Jeder zweite von einer Unternehmerin geführte Betrieb musste in der Zeit des Lockdowns den Betrieb vorübergehend schließen. 84 Prozent gaben zudem an, negative Auswirkungen zu spüren. Einer der Hauptgründe dafür war – neben den zusätzlichen Kinderbetreuungspflichten während des Lockdowns – die geringe Eigenkapitalquote.

Hier soll nun die eigens eingerichtete Unternehmerinnen-Akademie am Wirtschaftsförderungsinstitut (Wifi) ansetzen. „Wir bieten damit ein maßgeschneidertes Angebot“, sagt Initiatorin Gabriele Lechner. Die Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ und Vizepräsidentin der steirischen Wirtschaftskammer betont: Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen sei es umso wichtiger, das eigene Unternehmen optimal weiterzuentwickeln. Der neue Lehrgang, dessen erste Kurse am kommenden Dienstag starten, richte sich speziell an Unternehmerinnen und Geschäftsführerinnen, die einen Betrieb erfolgreich durch unsichere Zeiten navigieren sollen.

„Die Covid-19-Krise hat auch aufgezeigt, dass manche Unternehmen nur eine niedrige Eigenkapitalquote bzw. zu wenig Eigenmittel aufweisen, die Akademie soll betriebswirtschaftliches Know-how optimal vermitteln“, so Lechner. Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl sieht in der Akademie einen „wichtigen Baustein in der Aus- und Weiterbildung von Unternehmerinnen“.