© (c) AP (Felipe Dana)

"Es ist fünf nach zwölf“, kritisiert Franz Hörl. Der Bundesobmann der Seilbahner in der Wirtschaftskammer fordert im Namen der Branche umgehend Klarheit, wie man mit dem Thema Après-Ski in der kommenden Wintersaison umgehen kann. „Ich warne seit sechs Wochen, dass wir hier Regelungen brauchen.“ Die Seilbahner sprechen sich u. a. für eine verpflichtende Registrierung der Gäste beim Après-Ski sowie in Discos der Wintersportorte aus. Auch eine Zwischensperrstunde ab etwa 18.30 oder 19 Uhr, in der die Lokale gereinigt und desinfiziert werden, sowie eine Reglementierung der Gästezahl soll es geben. Hörl: „Ein kontrolliertes Après-Ski ist sicher besser als Partys in den Seitengassen.“