© AFP/Olivier Douliery

Der US-Softwarekonzern Microsoft will einer Zeitung zufolge das weltweite Geschäft des Videodienstes TikTok übernehmen, nicht nur das in den USA. Darin eingeschlossen seien die Aktivitäten in Europa und Indien, berichtete die "Financial Times" (FT). Die Microsoft-Aktie legte nach Veröffentlichung des Berichts zu. Bis Mitte September läuft eine Frist, um die US-Aktivitäten von TikTok zu verkaufen.

Anderenfalls droht ein Verbot in den USA, wo die Tochter des chinesischen Unternehmens ByteDance als Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird.