Falkensteiner-CEO Otmar Michaeler warnt vor populistischen Appellen der Politik: „Nachwehen in Europa“ © Konitsch

Sie sind in sieben europäischen Ländern mit 31 Betrieben aktiv: Kroatien, Italien, Serbien, Montenegro, Tschechien, Slowakei und Österreich. Wie schlägt sich Österreich im Kampf gegen die Krise aus der Sicht eines Touristikers?

OTMAR MICHAELER: Jedes Land hat seine Eigenheiten. Deutschland und Österreich haben gute Arbeit gemacht im Umgang mit Covid und der Krise – ich hatte den Eindruck, dass die Bundesregierung in Wien eine klare Strategie hatte, wie man die Wirtschaft weiterbringen will. Deswegen läuft es in Österreich in einigen Destinationen ganz gut. Sehr stark leidet jedoch die Stadthotellerie. Aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.