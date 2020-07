Facebook

Sensor-Chips der ams AG stecken in fast jeden modernen Smartphone ams AG © ams AG

Die Monate April bis Juni waren weltweit für Unternehmen eine große Herausforderung, viele rutschten in dieser Zeit tief in die roten Zahlen. Doch es gibt auch Branchen, die diese Zeit recht unbeschadet durchtauchen konnten. Dazu gehören die Zulieferer für Smartphones. Denn die neuen Generationen von Apple, Samsung, Huawei und Co. werden im Regelfall im Herbst vorgestellt. Die Produktion dafür läuft im Sommer richtig an, da müssen die einzelnen Komponenten schon fertig sein.